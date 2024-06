PM realiza segundo dia de operação no Complexo da Maré - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

PM realiza segundo dia de operação no Complexo da MaréReginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 12/06/2024 08:34

Rio - O Complexo da Maré, na Zona Norte, passa pelo segundo dia consecutivo de operação policial, nesta quarta-feira (12). Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) voltaram a atuar na região desde as primeiras horas da manhã. Até o momento, não há registro de novos confrontos, prisões ou apreensões. Na terça-feira (11), a comunidade viveu momentos de tensão, com troca de tiros e ônibus incendiado, e a ação terminou com um policial militar e outros quatro mortos, além de 24 criminosos presos.

A ação ainda conta com agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Grupamento Aeromóvel (GAM) e do 22° BPM (Maré) em diversos pontos das comunidades. Segundo relatos, veículos blindados foram vistos circulando pelas localidades da Baixa do Sapateiro e Morro do Timbau. Por conta da operação, 42 escolas municipais suspenderam as atividades. Outras duas da rede estadual também foram fechadas, afetando cerca de 900 estudantes no turno da manhã.



O funcionamento também segue interrompido no Centro Municipal de Saúde Vila do João e nas Clínicas da Família Adib Jatene, Augusto Boal e Jeremias Moraes da Silva. De acordo com o Rio Ônibus, a circulação dos ônibus está acontecendo normalmente na manhã desta quarta-feira. Ontem, um coletivo da linha 361 (Recreio dos Bandeirantes X Castelo), foi incendiado na Avenida Brasil, na altura da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Uma carreta chegou a ser atravessada na via e as Linhas Amarela e Vermelha também foram alvos de ataques criminosos.