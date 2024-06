Apreensões realizadas durante operação contra envolvidos na milícia de Zinho - Renan Areias/Agência O Dia

Apreensões realizadas durante operação contra envolvidos na milícia de ZinhoRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 12/06/2024 08:30 | Atualizado 12/06/2024 12:30

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (12), a "Operação Magnum", que tem como objetivo acabar com uma rede criminosa de lavagem de dinheiro e atividades ilícitas para a milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho. Os agentes cumprem mais de 50 mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, um dos alvos utilizava empresas do setor de transporte e intermediários para simular a origem do dinheiro proveniente de atividades criminosas da milícia, como grilagem de terras, loteamento irregular de terrenos e extorsões. O grupo movimentou cerca de R$ 30 milhões de 2021 a 2024.



O criminoso estava inicialmente vinculado às finanças e à lavagem de dinheiro para o miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera, mas teria se aliado à milícia de Zinho. Essa transição ocorreu em 2022, período em que sofreu baixas em sua organização criminosa.