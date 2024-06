Oficina da SuperVia foi incendiada, em Deodoro, na Zona Oeste, nesta segunda - Divulgação / SuperVia

Publicado 12/06/2024 09:53

Rio - A Oficina Mecanizada da SuperVia, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio, foi incendiada nesta segunda-feira (11), de acordo com informações da concessionária. Segundo a empresa, funcionários trabalhavam no local quando, por volta das 17h, foram surpreendidos pelas chamas, no fundo do pátio, que teriam sido causadas por um ato de vandalismo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h15 para combater o incêndio, na Rua Pastor José Ramalho. Militares dos quartéis de Guadalupe, Irajá e da Penha trabalharam na ação e o fogo foi controlado por volta da 00h20 desta terça-feira (12).

Ninguém ficou ferido durante o ocorrência. Em nota, a SuperVia informou que "alguns dormentes, que são de madeira, foram incendiados, o que poderia ter colocado a vida dos trabalhadores em perigo, além de o fogo poder atingir toda a instalação onde é feita a manutenção dos trens".

O caso não foi registrado na delegacia.