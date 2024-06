Policiais encontraram o homem já sem vida, pendurado nos fios - Reprodução

Policiais encontraram o homem já sem vida, pendurado nos fiosReprodução

Publicado 12/06/2024 10:51 | Atualizado 12/06/2024 10:53

Rio - Um homem morreu eletrocutado, na manhã desta quarta-feira (12), após uma tentativa de furto a cabos de energia em Santa Teresa, na Região Central da cidade. O corpo do suspeito ficou pendurado nos fios.



O caso aconteceu na esquina entre as ruas Santa Cristina e Almirante Alexandrino. De acordo com testemunhas, as vias foram fechadas após a morte do homem.