Carroceiro é flagrado agredindo cavalo com enxada Reprodução/Instagram

Publicado 13/06/2024 16:23 | Atualizado 13/06/2024 17:32

Rio - A atitude de um carroceiro que usou uma enxada para agredir um cavalo revoltou moradores de Sepetiba, Zona Oeste do Rio. Flagrado em vídeo, o crime de maus-tratos aconteceu na manhã desta quinta-feira (13).



No registro, o homem aparece golpeando as costas do animal com uma enxada. Em seguida, duas vizinhas questionam a atitude do carroceiro, que retruca responsabilizando o animal por ter quebrado um vaso sanitário.

Veja o vídeo (Imagens fortes):







O caso foi recebido pelo presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara do Rio, Luiz Ramos Filho, que acionou a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Vigilância Sanitária (DPMA). Na postagem feita pelo parlamentar, é possível ver que a especializada já está no local.



O caso foi recebido pelo presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara do Rio, Luiz Ramos Filho, que acionou a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Vigilância Sanitária (DPMA). Na postagem feita pelo parlamentar, é possível ver que a especializada já está no local.

"Não consigo entender como um 'ser humano' é capaz de tamanha maldade. Espancar um cavalo com golpes de enxada e ainda achar que está certo. Há não! Isso não pode acontecer! Maus-tratos é crime e a pena é de 2 a 5 anos", compartilhou Ramos.

De acordo com relato de vizinhos, o animal é usado para puxar carroça no transporte de entulho. A prática é proibida por lei no Rio.

A Polícia Civil foi procurada sobre a prisão do homem responsável pelos maus-tratos, mas até o momento não enviou comunicado.