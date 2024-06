Blindado da PM nos entornos do Complexo da Maré - Reprodução / Redes sociais

Publicado 15/06/2024 16:29 | Atualizado 15/06/2024 16:30

Rio - Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte, relataram momentos de tensão, neste sábado (15), após dias consecutivos de tiroteio na região, com a presença de agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e um helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM). De acordo com a Polícia Militar, as equipes realizam patrulhamento nos entornos da comunidade.

Na sexta-feira (14), mais de 40 escolas ficaram fechadas por conta do clima tenso na região e, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), os alunos tiveram aulas remotas. Já a Secretaria de Saúde informou que o Centro Municipal de Saúde Vila do João e a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva mantiveram o atendimento à população, mas as atividades externas, como visitas domiciliares, estão suspensas.

Nesta quinta-feira (13), um vídeo mostrando traficantes armados, que seriam integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP), viralizou nas redes sociais. Os criminosos seriam da comunidade Baixa do Sapateiro e estariam pedindo para que traficantes rivais, do Comando Vermelho (CV), não entrassem em confronto com eles durante a presença de policiais no complexo. No mesmo dia, houve registro de tiroteio na região.