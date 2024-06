Parte da droga apreendida com o suspeito - Divulgação / Pmerj

Parte da droga apreendida com o suspeitoDivulgação / Pmerj

Publicado 15/06/2024 17:11 | Atualizado 15/06/2024 18:41

Angra dos Reis - Policiais do 33° BPM (Angra dos Reis) prenderam, neste sábado (15), um homem com grande quantidade de drogas na comunidade do Morro do Carmo, em Angra dos Reis. O suspeito não ofereceu resistência e foi encaminhado à delegacia da região.

De acordo com a corporação, agentes foram informados sobre a presença de tráfico de drogas na região. Os policiais realizaram uma averiguação e encontraram Felipe de Carvalho de Amorim conhecido, como FP e integrante de uma quadrilha da região. Com ele foram apreendidas 595 cápsulas de cocaína, 469 tabletes de skank, 177 de maconha, 55 de skank e 5 de haxixe.

O caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis).