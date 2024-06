Lili da Kombi foi morto a tiros na frente do bar em Magé - Rede Social

Publicado 21/06/2024 10:40 | Atualizado 21/06/2024 11:10

Rio - O pré-candidato a vereador de Guapimirim, na Baixada Fluminense, Livercino Marcelino dos Santos, de 49 anos, conhecido como Lili da Kombi, 49 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (20) no município de Magé, na mesma região.



Segundo testemunhas, o crime aconteceu em frente ao bar da vítima. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 34° BPM (Magé) foram acionados para uma ocorrência de homicídio, no bairro do Saco. No local constataram a morte de um homem vítima de disparos de arma de fogo.

A área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



Livercino já havia sido candidato a vereador em 2012 e 2016, mas não ganhou as eleições. Segundo amigos, ele era uma forte liderança política na região.



Nas redes sociais, familiares lamentaram a morte. A advogada Rochelle Nascimentto dos Santos, filha do comerciante, publicou um vídeo em sua homenagem no Instagram. "Hoje é o dia mais triste da minha vida", contou.

"Meus sentimentos pelo assassinato do amigo e liderança política de Magé e Guapimirim Lili da Kombi, que infelizmente teve sua vida interrompida", disse um comentário.

Até o momento, não há informações sobre o enterro. Procurada, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento na DHBF para apurar a autoria e a motivação do crime.



