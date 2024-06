Cães estavam em local sem limpeza e com alimentação inadequada - Divulgação

Publicado 21/06/2024 19:30 | Atualizado 21/06/2024 19:51

Rio - Mais de 20 cães submetidos a maus-tratos e mantidos em local insalubre foram resgatados, nesta sexta-feira (21), durante ação de fiscalização no Morro do Vidigal, na Zona Sul.

Segundo a subprefeitura da região, que chegou ao local após denúncia de vizinhos, os animais eram mantidos no imóvel sem o cuidado adequado.

No endereço, os fiscais encontraram 24 cães, alguns deles com sinais de desnutrição e muitas fezes espalhadas pelo chão. Em um dos cômodos, dezenas de cães ficavam presos, sem espaço necessário. O responsável pelo imóvel não foi localizado no momento da ação.

Operação mobilizada pela subprefeitura da Zona Sul resgata 24 cães vítimas de maus-tratos Divulgação

O subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião, que participou da operação o local falou sobre a ação. "Realmente muito triste a situação que encontramos. Havia muitas fezes espalhadas pelo chão e os cachorros estavam visivelmente famintos. Que bom que conseguimos resgatá-los", disse.

Após o resgate, os cães foram encaminhados para três locais: Centro Municipal Veterinário Jorge Vaitsman, na Mangueira, Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho, em Santa Cruz, e também para a Fazenda Modelo, em Guaratiba.

De acordo com o município, os animais receberão os primeiros cuidados nesses espaços e depois serão disponibilizados para adoção.

O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea). Em nota, a prefeitura reforçou a importância da denúncia em casos como esses. As informações podem ser enviadas através da Central 1746 ou em todos os outros canais oficiais do município.