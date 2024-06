Carro de milicianos envolvidos em confronto foi alvo de disparos em Queimados nesta sexta-feira (21) - Reprodução

Carro de milicianos envolvidos em confronto foi alvo de disparos em Queimados nesta sexta-feira (21)Reprodução

Publicado 21/06/2024 16:51 | Atualizado 21/06/2024 17:01

Rio - Um miliciano morreu e outros quatro foram presos após um intenso confronto entre grupos rivais, na tarde desta sexta-feira (21), em Queimados, na Baixada Fluminense. Um sexto suspeito ficou ferido. Cinco pistolas e um fuzil foram apreendidos na ação.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o carro de um dos grupos parado no meio de uma rua da cidade com as portas abertas. Tiros são realizados e um dos suspeitos, que estava no veículo, é baleado. Outras imagens mostram o homem já morto.

Policiais do 24º BPM (Queimados) e do Segurança Presente Queimados foram até o local e encontraram o corpo do criminoso ao lado do veículo. Os agentes ainda apreenderam duas pistolas, 11 carregadores, dois celulares, dois coletes a prova de balas e 158 munições.

Posteriormente, as equipes realizaram buscas na região para encontrar e prender os envolvidos na troca de tiros. Próximo dali, no bairro Valdariosa, os agentes abordaram um grupo de milicianos em um carro. Ao todo, quatro suspeitos foram presos.

Com eles foram apreendidos um fuzil calibre 556, três pistolas, cinco carregadores de fuzil, 14 carregadores de pistola, 136 munições de fuzil, 139 munições de pistola, além de um colete balístico, quatro capas de colete, seis camisas pretas, quatro celulares e uma touca ninja.



Após as prisões, durante buscas em hospitais da Baixada Fluminense, os agentes encontraram um homem que foi baleado durante o confronto entre os criminosos. Ele havia dado entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu.

O suspeito relatou aos agentes que estava junto com os milicianos que foram alvos do ataque promovido pelo grupo que acabou detido pelos policiais.



O caso foi registrado na 55ª DP (Queimados), onde os materiais apreendidos foram apresentados. Segundo a PM, o policiamento foi reforçado na região.

Segunda cidade mais violenta do estado

De acordo com o Atlas da Violência 2024, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), nesta terça-feira (18), a cidade de Queimados é a segunda mais violenta do Estado do Rio , perdendo só para Itaguaí, também na Baixada Fluminense.

O levantamento, que analisou os números de homicídios durante o ano de 2022, mostra o município, palco de uma intensa guerra entre grupos milicianos, registrou 82 homicídios, com uma taxa de 58,4 crimes para cada 100 mil habitantes. A população da cidade no ano em questão era de cerca de 141 mil pessoas.

A pesquisa avaliou 319 cidades do país e Queimados ficou na 17ª posição.