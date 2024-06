O índice usado pelo Ipea traz dados apurados no ano de 2022 - Pedro Teixeira/Agência O Dia

O índice usado pelo Ipea traz dados apurados no ano de 2022Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 18/06/2024 14:59 | Atualizado 18/06/2024 18:03

Rio - O Estado do Rio tem 15 das 100 cidades com maior taxa de homicídios do Brasil. A lista inclui oito municípios da Baixada Fluminense, três da Região Metropolitana, três da Região dos Lagos, um da Costa Verde e um do Noroeste Fluminense, com destaque negativo para Itaguaí, que tem a maior taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes no estado. A informação consta no Atlas da Violência de 2024 que foi divulgado, nesta terça-feira (18), pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).



Segundo o levantamento feito pelo órgão de pesquisa, a cidade da Região Metropolitana com população de pouco mais de 116 mil pessoas e teve 70 homicídios estimados (homicídios confirmados e homicídios ocultos, sem causa confirmada), o que representa uma taxa de 59,9 crimes por 100 mil habitantes. O município apareceu na 13ª colocação entre todas as 319 cidades avaliadas no país.



A Baixada Fluminense aparece logo em seguida, na 17ª colocação do ranking negativo com a cidade de Queimados. O município palco da guerra entre grupos milicianos registrou 82 homicídios estimados em 2022, com uma taxa de 58,4 crimes para cada 100 mil habitantes. A população da cidade no ano em questão era de cerca de 141 mil pessoas.



Além de Queimados, as cidades de Duque de Caxias, Magé, Mesquita, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti e Nilópolis também aparecem na lista com taxa de homicídios variando entre 39,5 e 34,7 casos a cada 100 mil habitantes.



A cidade de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, tem a menor população entre as cidades mais violentas. O município tinha população estimada em 101 mil habitantes e registrou 36 assassinatos em 2022, com uma taxa de 35,6 mortes violentas por moradores.



Confira a lista das cidades acima de 100 mil habitantes do Rio mais violentas, segundo o Atlas da Violência 2024:



1 - Itaguaí: 70 homicídios estimados - 59,9 mortes por 100 mil

2 - Queimados 82 - 58,4 mortes por 100 mil

3 - Macaé: 100 - 40,6 mortes por 100 mil

4 - Itaboraí: 91 - 40,6 mortes por 100 mil

5 - Duque de Caxias: 321 - 39,7 mortes por 100 mil

6 - Magé: 90 - 39,5 mortes por 100 mil

7 - Angra dos Reis: 66 homicídios - 39,4 mortes por 100 mil

8 - Cabo Frio: 81 homicídios - 36,5 mortes por 100 mil

9 - Mesquita: 60 homicídios - 35,9 mortes por 100 mil

10 - Nova Iguaçu: 281 homicídios - 35,8 mortes por 100 mil

11 - Belford Roxo: 173 homicídios - 35,8 mortes por 100 mil

12 - Itaperuna: 36 homicídios - 35,6 mortes por 100 mil

13 - São João de Meriti: 155 homicídios - 35,2 mortes por 100 mil

14 - Nilópolis: 51 homicídios - 34,7 mortes por 100 mil

15 - Araruama: 47 homicídios - 34,7 mortes por 100 mil

Números na capital



A cidade do Rio, que tinha 6.211.223 habitantes registrados em 2022, aparece na 168ª posição do ranking das cidades com maior número de homicídios, segundo o Atlas da Violência do Ipea. Entre as capitais, a capital aparece na 19ª colocação.



Ao todo, o município registrou 1.325 homicídios ao longo do ano e uma taxa de 21,3 assassinatos por 100 mil habitantes.