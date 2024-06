Prédio da Alerj na Rua da Ajuda, no Centro do Rio - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 18/06/2024 20:39

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) aprovou, nesta terça-feira (18), um projeto de lei que proíbe a venda de bebidas em garrafas de vidro no entorno de estádios em dias de jogo. A proposta do deputado Carlinhos BNH (PP), presidente da Comissão de Esporte e Lazer, segue para a análise do governador Cláudio Castro (PL), que tem até 15 dias para sancionar ou vetar a lei.

De acordo com o projeto, a proibição da venda acontece a 200 metros dos estádios nas cinco horas que antecedem e sucedem a partida de futebol. Nesse período, ficaria proibida a utilização e distribuição de produtos em recipientes de vidro. Em caso de descumprimento, poderão ser aplicadas advertências e multas de 50 a 50 mil UFIR-RJ (R$ 216,64 a R$ 216,64 mil).

Em sua justificativa, o deputado lembrou a morte da torcedora alviverde Gabriela Anelli, de 23 anos, atingida por uma garrafa de vidro durante uma confusão entre flamenguistas e palmeirenses antes de um jogo no estádio Allianz Parque, em São Paulo, em junho de 2023.

"Garrafas de vidro viram armas nas mãos de pessoas mal-intencionadas que saem de casa para promover brigas e confusões. Esse projeto de lei defende a integridade física e vidas, fazendo que o futebol não seja maculado com a vitimização de torcedores", explicou.