Equipe entrou por engano na Comunidade da Palmeirinha e foi atacada a tirosReprodução

Publicado 18/06/2024 19:00 | Atualizado 18/06/2024 19:12

O caso aconteceu após o veículo, identificado com logos da emissora, entrar por engano na Comunidade da Palmeirinha. A denúncia aponta que, ao adentrarem na localidade, as vítimas foram recebidas a tiros por Jonathan.

Ainda de acordo com a denúncia, a equipe conseguiu engatar a marcha ré e fugir do local apenas com ferimentos provocados por estilhaços do vidro do veículo, atingido pelos disparos. No mesmo dia, a Polícia Civil deflagrou uma operação na comunidade e conseguiu prender o acusado.