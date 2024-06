Espaço fica Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão - Divulgação

Publicado 18/06/2024 18:01

Rio - A Fundação Leão XIII inaugurou, nesta terça-feira (18), Dia Mundial do Orgulho Autista, um novo espaço de atendimento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que buscam isenção para documentação civil. A sala de acomodação fica na unidade da Leão XIII na Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão, onde funciona o posto do Detran Acessível.

A sala conta com iluminação especial, músicas e sons calmantes, além de objetos táteis para interação - estrutura essencial para acomodar as necessidades sensoriais e reduzir a ansiedade do público autista na hora de buscar os serviços oferecidos no local.

"Estamos falando de políticas públicas, políticas inclusivas. O objetivo principal é dar condições para o pleno atendimento das crianças com autismo. Por muitas vezes lidamos até mesmo com a desistência pela falta da estrutura adequada. Essa documentação especial vai garantir, também, acesso a uma série de direitos e garantias. Vamos acompanhar de perto essa ação, investir na capacitação dos nossos colaboradores e levar o projeto para todo o nosso estado", ressaltou a assistente social e presidente da Fundação Leão XIII, Luciana Calaça.

Primeiro atendimento

Maria Elisa Guedes de Lima, 6 anos, foi uma das primeiras crianças atendidas no novo espaço. Ela recebeu o Cartão da Pessoa com Deficiência, emitido pelo DetranRJ para pessoas com TEA. Thaisa Guedes de Lima, mãe da pequena, aprovou a ação. "Agora vamos poder levar nossos filhos sem passar por constrangimento. Aos pais de autistas, eu recomendo que venham ver de perto", afirmou.

Assistência especializada

A Fundação Leão XIII tem investido cada vez mais em iniciativas com foco na assistência às pessoas com deficiência. O espaço dedicado ao atendimento de pessoas com deficiência, inserido no posto do Detran Acessível, realizou mais de 3 mil atendimentos em um ano.

Na sede do órgão, no Centro, intérpretes de libras integram o time de atendimento dedicado às pessoas com deficiência auditiva que buscam por isenção para segunda via de documentos ou pelo Vale Social. Os atendimentos acontecem tanto presencialmente quanto por videochamadas pelo WhatsApp exclusivo para o serviço.

Pacto Estadual pela Inclusão das Pessoas com Deficiência

Elaborado pela Subsecretaria de Políticas Inclusivas, o pacto vai fomentar uma série de políticas públicas que vão garantir o combate ao capacitismo e a igualdade de direitos. A primeira ação do pacto foi a inauguração da Sala de Acomodação.