Mulher está internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima, em NiteróiArquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 18/06/2024 18:56

Rio - Uma mulher foi atingida por uma bala perdida, na manhã desta terça-feira (18), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A vítima estava trabalhando quando foi baleada, segundo familiares.

Taciana Lourenço Barcelos, de 35 anos, deu entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói, também na Região Metropolitana do Rio, depois que foi atingida dentro de seu estabelecimento, conforme sua família contou para policiais do 12º BPM (Niterói) que estiveram na unidade para verificar a ocorrência.

A vítima foi baleada na região do Morro do Castro, em São Gonçalo. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), seu estado é considerado grave.

A investigação sobre o caso está sendo realizada pela 73ª DP (Neves). Segundo a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para identificar a origem do disparo que feriu a mulher.