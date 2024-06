Mônica disse que acompanhou a votação com o coração apertado - Redes Sociais

Publicado 18/06/2024 19:50

Rio - A vereadora Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal na tarde desta terça-feira (18). A Primeira Turma da Corte votou e tornou réu, por unanimidade, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, além do delegado Rivaldo Barbosa , pela morte da vítima e do motorista Anderson Gomes. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República.

"Com o coração apertado de angústia acompanhei a sessão no STF. Com lágrimas e alivio comemorei mais um importante passo dado na luta por justiça para Marielle e Anderson. Vê-los oficialmente como réus me dá esperança, um sentimento que jamais perdi em todos esses 6 anos de luta. A esperança de ver esse crime finalmente ser solucionado, devolvendo a democracia ao nosso país", publicou nas redes sociais.

Além dos irmãos Brazão e do ex-chefe da Polícia Civil, também são réus Ronald Paulo de Alves Paula, major da Polícia Militar, e Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe. Eles vão responder a uma ação penal pelos crimes.

"Não só por mim ou pela família de Anderson, mas por cada brasileiro e brasileira que não quer a barbárie instalada na nossa sociedade. A violência não pode fazer parte da política. A justiça por Marielle e Anderson é a busca por uma sociedade mais justa para todas as pessoas", desabafou a viúva.

Além dela, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã de Marielle, também celebrou a decisão do STF: "Um dia muito esperado pela nossa família e pela sociedade brasileira durante esses anos. Desejo que o julgamento seja rápido, pois já esperamos tempo demais. Reitero minha confiança na justiça, na Polícia Federal e na condução do Supremo".

O processo agora entra na fase de instrução, no qual provas serão coletadas, depoimentos de testemunhas e o interrogatório dos réus. Em seguida, a PGR e a defesa dos acusados deverão apresentar suas alegações finais. Um julgamento final vai definir se os réus são condenados pelo crime ou absolvidos.