Motorista utilizou extintores, mas não conseguiu controlar as chamasReprodução

Publicado 18/06/2024 18:32

Rio - Um ônibus pegou fogo, na tarde desta terça-feira (18), na Avenida Brasil, altura de Paciência, na Zona Oeste do Rio. O incêndio chegou a atingir uma área de mata que fica na calçada da via, mas foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não deixou vítimas.

De acordo com a corporação, militares do quartel de Campo Grande foram acionados por volta das 16h45, próximo ao Centro de Distribuição Guanabara. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um passageiro afirmando que ele e o motorista usaram três extintores de incêndio, mas não foi suficiente para controlar as chamas. Até o momento, não há informação sobre o que causou o acidente.