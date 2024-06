Adolescente está internado em estado gravíssimo no Hospital Municipal Miguel Couto - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/06/2024 18:14 | Atualizado 18/06/2024 19:09

Rio - Dois jovens foram baleados, no início da manhã desta terça-feira (18), durante uma tentativa de assalto no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Uma das vítimas está internada em estado gravíssimo.

Leonardo Lourenço de Oliveira, de 22 anos, e um adolescente, de 17, estavam dentro de um carro dirigido pelo policial penal Anderson Baptista da Silva. Quando passava pela Estrada Benvindo de Novaes, o veículo foi abordado por criminosos armados. O agente reagiu à abordagem e trocou tiro com os suspeitos.

As duas vítimas foram baleadas. Os jovens foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, ainda na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Leonardo segue internado na unidade com quadro estável. Já o adolescente foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul. Seu estado é considerado gravíssimo.

O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). O policial já prestou depoimento na delegacia. A investigação segue em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer os fatos.

Mortes na Linha Amarela

Também no início da manhã desta terça-feira (18), uma mulher e um homem morreram depois de serem baleados em um confronto na Linha Amarela , na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. As vítimas foram atingidas depois que um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto.

Deborah Vilas Boas, de 27 anos, estava em um ponto de ônibus da região quando o tiroteio aconteceu. Ela estava indo para o trabalho, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos foram os responsáveis por atirar em direção ao local onde a mulher estava.

Além de Deborah, José Carlos da Silva Miranda, de 64 anos, também morreu após ser baleado. Ele estava dentro de um ônibus da linha 315 (Central do Brasil x Recreio) quando foi atingido.

Uma câmera de segurança gravou os criminosos chegando em um carro e abordando duas pessoas em uma moto na saída 7 da Linha Amarela. Os suspeitos descem do veículo e rendem as vítimas. Logo depois, um policial militar aparece, saca sua arma e atira contra o grupo, gerando um confronto. Alguns suspeitos conseguem fugir, mas um deles é baleado. Toda a situação aconteceu em menos de um minuto.