Deborah Vilas Boas deixa uma bebê de apenas sete mesesRede Social

Publicado 18/06/2024 10:03 | Atualizado 18/06/2024 13:42

Rio - Deborah Vilas Boas, de 27 anos, que morreu baleada na manhã desta terça-feira (18) em um ponto de ônibus durante um tiroteio na Linha Amarela , altura da saída 7, em Bonsucesso, na Zona Norte, foi mãe em novembro do ano passado e comemorou o "mêsversário" da filha no último dia 13, quando a menina completou sete meses. Segundo familiares, ela estava a caminho do trabalho na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Ainda na ação, um passageiro morreu e uma terceira pessoa ficou ferida.

Após o confronto, familiares da vítima estiveram na Linha Amarela para acompanhar o caso. Muito abalado, o marido da vítima estava chorando muito. Conforme apurado pelo DIA, Deborah trabalhava como faturista na área da saúde em uma empresa na Barra da Tijuca e tinha acordado por volta das 3h. O caso ocorreu pouco antes das 6h.

Ao longo da manhã, a família também esteve no Instituto Médico Legal (IML) para realizar a liberação do corpo. No local, o tio do marido da vítima, Waldir Souza, lamentou a violência no estado. "Um amor de menina, 27 anos, uma filha de sete meses, saindo de casa para trabalhar, e aí de repente um tiroteio no meio da rua. A gente não pode mais andar no Rio de Janeiro, a gente sai e não sabe se vai voltar. Outra coisa é que eu estava no local, a perícia chegou depois e corpo não estava lá, por que recolheram o corpo antes da perícia chegar?", disse.

De acordo com a Polícia Militar, no local houve um confronto entre policiais militares e criminosos devido a uma tentativa de assalto. Na ação, agentes do 22º BPM (Maré) observaram bandidos em um veículo que tentavam roubar uma motocicleta no sentido Barra da Tijuca. Ao intervirem, os suspeitos atiraram contra os policiais e na direção do ponto de ônibus, momento em que Débora foi baleada.



Nas redes sociais, Deborah compartilhou todo processo da gestação até o nascimento da filha, além de fotos com a família e o crescimento da bebê. No último dia 13, quando a menina completou 7 meses, a comemoração foi com tema de festa junina.

"Cada mês uma descoberta, agora você bate palma, já fica em pé sozinha, se der confiança você ainda dança. Cada salto é uma descoberta e leva seus pais à loucura, mas estamos amando cada fase sua. Te amamos muito meu amor", disse em uma postagem.



O enterro dela ainda não foi definido.

Outras vítimas



Durante o confronto, o passageiro que estava dentro de um coletivo da linha 315 também foi baleado e morreu. José Carlos da Silva Miranda tinha 64 anos.

Já a terceira pessoa ferida, ainda não identificada, foi encaminhada ao Hospital Salgado Filho, no Méier. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Enquanto as vítimas da tentativa de assalto, um casal de amigos, apesar do susto, não ficaram feridos. Eles foram encaminhados a 21ªDP (Bonsucesso), onde prestaram depoimento.