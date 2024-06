Confronto entre PMs e criminosos terminou em duas mortes na Linha Amarela - Renan Areias/Agência O DIA

Confronto entre PMs e criminosos terminou em duas mortes na Linha AmarelaRenan Areias/Agência O DIA

Publicado 18/06/2024 07:44 | Atualizado 18/06/2024 10:40

Rio - Uma mulher que estava em um ponto de ônibus e um passageiro morreram baleados durante uma tentativa de assalto na Linha Amarela, altura da saída 7, em Bonsucesso, Zona Norte, na manhã desta terça-feira (18). Na ação, uma terceira pessoa ficou ferida. O caso ocorreu durante um confronto entre policiais militares e criminosos.

fotogaleria

Segundo a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) observaram criminosos em um veículo que tentavam roubar uma motocicleta no sentido Barra da Tijuca. Ao intervirem no assalto, houve confronto e os suspeitos atiraram contra os policiais e na direção do ponto de ônibus, momento em que a mulher, identificada como Deborah Vilas Boas foi atingida. Ainda na ação, um suspeito foi ferido e duas pistolas apreendidas.O passageiro baleado estava dentro do ônibus da Linha 315 (Central do Brasil x Recreio). A mulher, segundo testemunhas, teria sido atingida na cabeça. Os dois morreram na hora. Já a terceira vítima foi socorrida por equipes da Lamsa, concessionária que administra a via, e encaminhada com vida para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.