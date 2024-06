Cachorro Joca roubou a cena durante aula de ioga - Reprodução / TV Globo

Publicado 21/06/2024 16:24 | Atualizado 21/06/2024 18:31

Rio - O cachorro Joca, de 4 anos, roubou a atenção em um aulão coletivo de ioga que aconteceu na manhã desta sexta-feira (21), no Arpoador, Zona Sul do Rio.

Em um registro do "Bom Dia Rio", da TV Globo, o animalzinho surgiu para lá de relaxado no colo de sua tutora, Juliana Ramos.

Nas redes sociais, Juliana mostra a rotina do cachorrinho, que até tem um perfil próprio no Instagram. Nas imagens compartilhadas pela tutora, Joca sempre é sua companhia para as aulas de ioga ou até mesmo para passeios pela cidade.

Nas redes sociais, os internautas ficaram encantados com o registro do cachorrinho curtindo a aula. "Hoje, eu quero metade da paz desse 'doguinho'", escreveu o repórter da TV Globo Bruno Grubertt nos Stories, do Instagram. "A serenidade dele", apontou um perfil. "Muito lindo de barriguinha para cima", elogiou outro. "Sextou com o relaxamento do Joca", brincou um terceiro.

A aula coletiva aconteceu em comemoração ao Dia Internacional da Ioga, celebrado nesta sexta-feira (22). A prática milenar surgiu na Índia e busca desenvolver tanto o bem-estar físico quanto o mental e o espiritual, associando exercícios à técnicas de meditação.