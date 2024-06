Jorge Henrique Marçal, de 45 anos, morreu após ser atropelado por um BRT em Santa Cruz - Reprodução

Publicado 21/06/2024 16:05 | Atualizado 21/06/2024 17:54

Rio - Uma câmera de segurança gravou o momento em que o motorista Jorge Henrique Marçal, de 45 anos, foi atropelado por um BRT, na noite desta quinta-feira (20), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A imagem mostra Jorge já do lado de fora do veículo e andando em direção a traseira do transporte para checar a parte mecânica. Quando ele abre um compartimento, o coletivo começa a andar desgovernado. O motorista correu para a frente do articulado para tentar contê-lo e foi atropelado.

Veja o vídeo:

Motorista que morreu atropelado por BRT em Santa Cruz correu atrás do veículo desgovernado.



Créditos: Redes Sociais

A gravação ainda mostra que o ônibus só parou quando atingiu uma loja de roupas. Na tarde desta sexta-feira (21), todos os estabelecimentos da região ficaram abertos funcionando normalmente.

O acidente aconteceu por volta das 22h desta quinta-feira (20), na Rua Felipe Cardoso, próximo à estação do BRT de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Em nota, a Mobi-Rio, responsável pela operação do BRT, declarou que "lamenta profundamente o ocorrido" e informou que "a perícia irá apurar as circunstâncias do incidente".

"A empresa está colaborando com as autoridades e vai fornecer todas as informações, disponibilizando, também, as imagens das câmeras. Será prestada, ainda, assistência à família do motorista", ressalta a Mobi-Rio.



Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz), e que as "diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente que resultou na morte do motorista."

Jorge deixa a mulher e um filho. Josivania Oliveira, companheira da vítima, esteve no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, também na Zona Oeste, para liberação do corpo do marido. De acordo com ela, o homem era uma pessoa apaixonada pelo trabalho. A mulher ainda revelou que a última lembrança de Jorge é de um jantar que ambos tiveram.

"Ele sempre se dedicou ao trabalho dele. Sempre gostou. Nunca faltou e do nada aconteceu isso ontem [quinta-feira]. Ele falava que me amava, que nunca ia me deixar desamparada, que nunca ia me abandonar. Quando foi de madrugada, eu soube da notícia que o meu marido tinha chegado a óbito. É muito triste, muito difícil", disse em entrevista ao 'SBT Rio'.

Joemar Moura, prima de Jorge, também lamentou a morte do parente em uma postagem nas redes sociais. Ela, que mora em Recife, escreveu que tinha a esperança de poder rever o primo um dia. "Sem acreditar meu primo. Tinha tanta esperança de ver todos vocês juntos de novo. Te amarei pra sempre. Meu herói", comentou.

Ainda não há informações sobre o enterro da vítima.