MEIA HORA é o preferido dos leitores do Rio de Janeiro - Divulgação

MEIA HORA é o preferido dos leitores do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 21/06/2024 16:17 | Atualizado 21/06/2024 16:21

Rio- O MEIA HORA, jornal mais lido do Rio, se manteve como o campeão de vendas em bancas no mês de maio, ocupando a posição de destaque há um ano. Foram 21.608 exemplares vendidos no estado, no último mês, superando a concorrência em 5%, o que equivale a 1.059 unidades a mais na média diária. O levantamento é do Instituto Verificador de Comunicação (IVC), que audita esse mercado.

fotogaleria

A venda do jornal O DIA também se manteve à frente, se comparado com o concorrente direto do veículo. A média diária foi de 3.877 exemplares, 20% a mais que a concorrência. Esse levantamento representa 646 unidades a mais na média diária.

Para o editor-chefe e diretor de redação do MEIA HORA e DIA, Bruno Ferreira, os números mostram a confiança dos leitores com os veículos de comunicação do grupo. "É com muita alegria que a gente recebe esses dados mês após mês, mostrando que o 'MEIA HORA' e o 'DIA' são líderes em seus segmentos. Isso revela a harmonia entre os jornais e os nossos leitores", analisa Bruno.