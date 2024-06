Caso aconteceu próximo ao Terminal BRT Santa Cruz - Reprodução

Publicado 20/06/2024 22:53 | Atualizado 20/06/2024 22:57

Rio - Um homem morreu após um ônibus articulado do BRT colidir com uma loja na noite desta quinta-feira (20), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A vítima do acidente ainda não foi identificada.

Os quartéis de Santa Cruz e Guaratiba foram acionados para a ocorrência às 21h58, próximo ao Terminal do BRT Santa Cruz. No local, a vítima foi encontrada em óbito.

Segundo testemunhas, o articulado perdeu o controle e atingiu a loja. Vídeo nas redes sociais mostram a vítima embaixo do ônibus. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.