Publicado 21/06/2024 00:00

Todos os diretores do Copom, inclusive os indicados por Lula, votaram para manter Selic em 10,5%. Remédio é amargo, mas necessário. Em vez de criar bodes expiatórios, governo precisa garantir bases econômicas sólidas para que juros voltem a cair.

Usada com sucesso ao redor do mundo, delação premiada é um instrumento fundamental de combate ao crime. Proposta que tramita no Congresso para proibí-la é absurda e levanta sérias dúvidas sobre reais intenções de parlamentares brasileiros.