Publicado 20/06/2024 19:41 | Atualizado 20/06/2024 20:51

Rio - A Polícia Civil tenta localizar criminosos que renderam um motorista na tarde desta quinta-feira (20), na Rua Piauí, em Todos os Santos, Zona Norte do Rio. A vítima teve o carro roubado na ação.



Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que dois homens em uma moto rendem um homem no meio da rua. Durante a ação, ele chega a ser arrastado de volta para o carro e, logo em seguida, é liberado pela dupla, que foge no veículo.

Assalto entre a Rua Piauí / Dom Helder no bairro de Todos os santos (Zona Norte). pic.twitter.com/RNVeUZ7hnx — RIO FAVELA,NOTICIAS. (@rjfavelanoticia) June 20, 2024



Segundo moradores, o caso aconteceu por volta das 14h34. Eles também se queixaram da violência na região e da falta de patrulhamento.



A Polícia Militar informou que não foi acionada para o caso relatado, mas que intensificou o patrulhamento na região. A corporação pede que a população use o App 190 RJ e/ou a Central 190 diante de crimes em flagrante ou logo em seguida, e registre os casos em delegacia para investigação.

A 23ª DP (Méier) instaurou procedimento para apurar os fatos. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime.