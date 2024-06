Caminhão tombou próximo à mureta da Serra das Araras, em Piraí, nesta quinta-feira (20) - Reprodução

Publicado 20/06/2024 17:30

Rio - Um caminhão tombou e interditou completamente a descida da Serra das Araras, na altura de Piraí, no Sul Fluminense, na manhã desta quinta-feira (20). O acidente segue causando transtornos no trânsito, que já chegou a 10 km de extensão.

A carreta tombou por volta das 10h55. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo próximo à mureta da Via Dutra (BR-116). O para-brisa do caminhão ficou totalmente destruído mas, apesar das gravidade do acidente, não houve feridos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária CCR RioSP foram acionadas para o local. Os agentes implementaram mão dupla na pista de subida para ajudar no trânsito de veículos.

Por volta das 13h, uma faixa da pista de descida foi liberada, mas o restante seguia interditada. Ainda não há previsão de liberação total. Às 17h30, o congestionamento marcava 10 km.