Marlon Cunha foi detido com a camisa em homenagem a comparsa morto em tentativa de assalto a PM - Reprodução

Publicado 20/06/2024 19:56 | Atualizado 20/06/2024 20:18

Rio - Policiais civis e militares prenderam, nesta quarta-feira (19), um homem apontado como integrante de uma quadrilha de assaltantes responsável por diversos roubos pela Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Marlon Cunha da Silva, conhecido como Estalo, de 22 anos, foi preso no momento do enterro de um comparsa no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária da capital.

De acordo com as investigações, o grupo é natural da Cidade de Deus, também na Zona Oeste, e tem como área de atuação, especialmente, a orla da Barra, roubando joias, dinheiro e celulares. A quadrilha costuma abordar vítimas que caminham pelo calçadão ou pela ciclovia, além de pessoas sentadas em quiosques.

Após o crime, os suspeitos fogem em veículos de apoio, sendo carros ou motos. Câmeras de segurança da região flagraram alguns desses delitos. No entanto, nem todas as vítimas registraram ocorrência.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar e capturar os demais integrantes do grupo criminoso.

Prisão aconteceu durante enterro

Marlon foi detido durante o sepultamento de Paulo Júlio da Costa Santos. Junto com Estalo foi encontrado um celular roubado na última quinta-feira (13) de um turista capixaba. O homem foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

A investigação descobriu que Marlon e outros integrantes da quadrilha estariam no sepultamento de Paulo que havia sido disponibilizado um ônibus para levar familiares e moradores da comunidade até o cemitério.

Segundo o apurado, Paulo também fazia parte do grupo criminoso. Ele morreu na última segunda-feira (17) após ser baleado ao tentar roubar um policial militar na Taquara , na Zona Oeste do Rio. O criminoso estava junto com Victor Hugo da Conceição Rodrigues, de 23 anos, que também foi baleado, mas sobreviveu e foi preso em flagrante pelo crime de roubo.

A prisão de Marlon aconteceu através de uma ação integrada das Polícias Civil e Militar. A captura contou com agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca), 32ª DP (Taquara), 26ª DP (Todos os Santos), 17ª DP (São Cristóvão), 4ª DP (Presidente Vargas) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), além de policiais militares do serviço reservado do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes).