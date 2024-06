Tentativa de assalto aconteceu na Estrada do Tindiba, na Taquara - Reprodução

Tentativa de assalto aconteceu na Estrada do Tindiba, na TaquaraReprodução

Publicado 17/06/2024 19:55

Rio - Um suspeito morreu e outro foi baleado após um policial militar reagir a uma tentativa de assalto, na tarde desta segunda-feira (17), na Taquara, na Zona Oeste do Rio.

O caso aconteceu na Estrada do Tindiba. Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para o local em busca de dar apoio a um PM que teve o carro abordado pelos criminosos. A dupla estava em uma moto quando anunciaram o assalto ao veículo do policial.

O agente, que estava de folga, reagiu e atirou contra os dois suspeitos. Ambos foram atingidos e caíram da moto. O PM não ficou ferido na ação.

Um dos criminosos morreu e o outro foi preso em flagrante pelo crime de roubo. O ferido está internado sob custódia em um hospital da região. A identificação da dupla não foi revelada.

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).