Homem foi baleado na Rua Afonso de AlbuquerqueReprodução

Publicado 17/06/2024 18:53

Rio - Um homem morreu após ser baleado durante uma operação da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (17), no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio. Marcelo Ressol, de 60 anos, estava na frente de uma casa quando foi atingido.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) realizavam uma operação em uma comunidade do bairro quando foram alvos de ataque a tiros em diversos pontos da região, o que gerou confrontos.

Ainda segundo a PM, uma equipe localizou o homem ferido na Rua Afonso de Albuquerque. Um vídeo mostra dois policiais tentando colocar a vítima dentro de uma viatura. A corporação informou que Marcelo chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu. Contudo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destacou que ele já chegou em óbito na unidade.

O comando do 3º BPM (Méier) instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias da ação. As câmeras operacionais portáteis que os agentes utilizavam em seus uniformes já foram recolhidas.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil informou que os agentes da especializada realizam diligências para apurar a autoria do crime.



Devido à morte, moradores realizaram um protesto na Avenida Martin Luther King Jr. nesta noite. Objetos em chamas foram utilizados para chamar atenção durante a manifestação.