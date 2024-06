O acidente ocorreu às 5h50 na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias - Reprodução/TV Globo

Publicado 19/06/2024 08:29

Rio - Um motociclista morreu durante um acidente com um caminhão na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira (19).



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, ainda não identificada, passava pelo corredor no momento em que colidiu com o caminhão e morreu na hora.

Segundo testemunhas, o motociclista chegou a parar embaixo do veículo. O acidente ocorreu às 5h50. No local, o Corpo de Bombeiros realiza a remoção do corpo.



Ainda segundo a PRF, mais a frente do local do acidente, há uma outra queda de moto com uma vítima sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Saracuruna, aparentemente, com lesões leves.



Na rodovia, há pistas interditadas e o trânsito segue intenso.