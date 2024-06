Sandro Luiz Gonzaga era policial civil e neto do cantor Luiz Gonzaga - Reprodução

Publicado 19/06/2024 19:14

Rio - O traficante Alan de Barros Pereira, integrante do Comando Vermelho (CV), foi condenado a 29 anos de prisão pela participação na morte do policial civil Sandro Luiz Gonzaga Fernandes Marques, neto do cantor e compositor Luiz Gonzaga. O homicídio aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em 2008.

A sentença saiu nesta segunda-feira (17) através da 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Duque de Caxias. Segundo a 2ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Rio (MPRJ), Alan e outros comparsas renderam a vítima quando ela voltava para sua casa, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

Em 19 de setembro de 2008, Sandro teve o veículo roubado na Ilha. Ele foi reconhecido pelos criminosos e levado para Duque de Caxias, onde foi assassinado. De acordo com o MPRJ, todos os responsáveis são traficantes da Comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, também na Zona Norte do Rio, sendo todos integrantes do Comando Vermelho.

O conselho de sentença, por maioria dos votos, condenou Alan por homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), já que Sandro foi assassinado apenas pelo fato de ser policial, sem que tenha conseguido esboçar qualquer reação contra os criminosos.

Além disso, os jurados também condenaram o réu pela prática do crime conexo de roubo. O juízo ainda decretou a prisão imediata de Alan ao término da audiência como resultado da sentença penal condenatória.