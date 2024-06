Câmera de segurança flagrou a reação do PM durante assalto em farmácia, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Câmera de segurança flagrou a reação do PM durante assalto em farmácia, na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 19/06/2024 17:53

Rio - Um criminoso morreu após um policial militar do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) reagir a assalto dentro de uma farmácia em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira (19). Segundo a ocorrência da Polícia Militar, três bandidos anunciaram o roubo dentro da drogaria Pacheco, na Avenida Marechal Fontenelle, e renderam os funcionários e clientes. Veja o vídeo abaixo.



Criminoso morre em tentativa de assalto à farmácia em Sulacap, na tarde desta quarta-feira (19) Reprodução/Redes sociais

No entanto, um dos clientes era um PM de folga. O agente reagiu e atirou contra um dos criminosos, que morreu na hora. Já o outro envolvido foi detido pelo próprio policial até a chegada da viatura do 14º BPM (Bangu). O terceiro criminoso conseguiu fugir do local.

Nas imagens é possível ver que o PM estava pegando um produto na geladeira do estabelecimento quando os bandidos entraram. Um deles estava armado. Veja o vídeo:

Um policial militar reagiu a assalto dentro de uma farmácia, na Avenida Marechal Fontenelle, em Sulacap, e matou um bandido. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (19)



Crédito: Reprodução/Redes sociais#ODia pic.twitter.com/wop0tBCrcQ — Jornal O Dia (@jornalodia) June 19, 2024

Um outro vídeo gravado por testemunhas mostra que o corpo do assaltante ficou caído na calçada da farmácia, aguardando a perícia da Polícia Civil.

Com eles, a PM apreendeu um revólver usado para render os funcionários do estabelecimento. A ocorrência foi registrada na 33ª DP (Realengo), que vai investigar o crime.

Um criminoso morreu e outro foi preso ao tentar realizar um assalto na Drogaria Pacheco, localizada na Avenida Marechal Fontenelle, em Magalhães Bastos. Um policial militar do #BPChq, que estava no local, reagiu ao assalto. Com os criminosos, foi apreendida uma arma de fogo. pic.twitter.com/FsrLJC8WRZ — @pmerj (@PMERJ) June 19, 2024

Grupo DPSP, que responde pela drogaria Pacheco, informou que nenhum colaborador ficou ferido e que está dando todo o apoio necessário para as autoridades.