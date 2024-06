Publicado 20/06/2024 00:00

Na Manchete, Sepultadas as vítimas atingidas por balas perdidas na Linha Amarela durante tiroteio entre PM e criminosos

Em Rio, Criminosos sequestram ônibus no Rio Comprido e colocam fogo em barricadas em protesto por morte de traficante

Conheça a ordem dos desfiles da Série Ouro para o carnaval 2025

Mulher é baleada em São Gonçalo

No D, Famosas vão à praia no último dia do outono

No Ataque, Flamengo recebe o Bahia, às 20h, mirando o topo da tabela

Fluminense perde por 2 a 0 para o Cruzeiro e é lanterna do Brasileiro

Vasco perde por 2 a 0 para o Athletico-PR e segue em crise

Botafogo empata em 1 a 1 com o Athletico-PR e se mantém na liderança

Em Economia, Rioprevidência pode suspender 3 mil benefícios