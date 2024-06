Marcelo da Silva Vidal é funcionário do Fórum de Mangaratiba - Reprodução

Publicado 19/06/2024 19:51 | Atualizado 19/06/2024 19:57

Rio - Um funcionário do Fórum de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (18), pelo crime de compra de votos em nome de um pré-candidato à prefeito e um vereador. Segundo o Ministério Público do Rio (MPRJ), Marcelo da Silva Vidal foi flagrado por um membro do órgão oferecendo R$ 200 por telefone em troca da escolha na urna.

O caso aconteceu dentro do fórum e foi comunicado ao juiz da Vara Única de Mangaratiba, que também exerce a função de diretor da comarca. Em seguida, o funcionário foi detido e levado para a 165ª DP (Mangaratiba), onde o caso foi registrado como crime de compra de voto.

Segundo relato do membro do MPRJ, Marcelo teria oferecido a um terceiro o valor de R$ 100 pela garantia de voto em um pré-candidato à prefeitura da cidade e mais R$ 100 caso a pessoa também votasse em um determinado vereador.

Prevista no artigo 299 do Código Eleitoral, a o crime tem pena máxima de quatro anos de prisão em regime fechado.

A reportagem tenta contato com a defesa de Marcelo da Silva Vidal. O espaço segue aberto para manifestação.