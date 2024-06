Felipe vai responder por lavagem de dinheiro, estelionato e organização criminosa - Reprodução

Publicado 19/06/2024 18:52

Rio - Uma operação da Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (19), Felipe de Oliveira Soares, suspeito de falsificar alvarás para libertar presos. A ação foi conduzida por agentes do Departamento-Geral de Investigação à Corrupção, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) com o apoio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF) do Estado Goiás.

Segundo as investigações, Felipe era um dos responsáveis pela elaboração dos alvarás e uploads por meio de conexões de internet, se dedicando às falsificações e estudos de novos alvos.



Durante a prisão, os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do acusado, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. No local, foram apreendidos dois telefones celulares, um documento de identidade e uma declaração informando sobre o cumprimento de um alvará de soltura. Ele foi autuado pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato e organização criminosa.