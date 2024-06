Manutenção preventiva no Sistema Guandu vai afetar distribuição de água na capital e Baixada - Divulgação

Publicado 19/06/2024 17:58

Rio - O município do Rio e diversas cidades da Baixada Fluminense terão o abastecimento de água impactados nesta quinta-feira (20), devido a uma manutenção preventiva no sistema elétrico na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu. Segundo a Cedae, o serviço vai acontecer das 9h às 18h e, neste período, a unidade irá operar com 65% da capacidade.

Devido a redução da produção no Guandu, a Iguá vai aproveitar para realizar a instalação de novos equipamentos em seu sistema de distribuição, impactando diretamente alguns bairros da Zona Oeste, como Anil, Barra da Tijuca, Curicica, Freguesia, Gardênia Azul, Itanhangá, Jacarepaguá, Pechincha e Rio das Pedras. Os demais bairros atendidos pela concessionária serão impactados apenas pela intervenção da Cedae, podendo apresentar baixa pressão.

Segundo a concessionária, as intervenções têm duração de 12 a 18 horas e o fornecimento será retomado em até 72 horas após a conclusão do serviço, de forma gradativa, conforme a pressurização e características de cada rede.

Em nota, a Iguá informou que disponibilizará caminhões pipa, caso seja necessário, priorizando os locais emergenciais como hospitais, clínicas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Outras regiões da Zona Oeste também terão a distribuição de água impactada. De acordo com a Rio+Saneamento, diversos bairros terão o abastecimento reduzido, sendo eles: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jabour, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos e Sepetiba.

O Centro do Rio e os bairros das Zonas Norte e Sul também serão afetados. Além delas, os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti serão impactados.

Durante a manutenção da Cedae, a Águas do Rio aproveitará para realizar uma manutenção preventiva no reservatório Cabral e em sistema de bombeamento de água de Nilópolis. Por este motivo, o fornecimento de água no município será suspenso.

A normalização do abastecimento nas localidades impactadas ocorrerá à partir da noite de quinta, com a retomada integral da produção de água na ETA Guandu e a conclusão dos serviços programados. Segundo a Águas do Rio, o fornecimento deverá levar 72 horas para ser regularizado, podendo ocorrer em prazo maior nas áreas elevadas e nas pontas das redes de distribuição de água.