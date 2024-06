Vítima está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Reprodução

Vítima está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São GonçaloReprodução

Publicado 19/06/2024 17:27 | Atualizado 19/06/2024 17:55

Rio - Uma mulher foi baleada durante uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos, nesta quarta-feira (19), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. É o segundo caso ocorrido na cidade em 24h.

A Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam uma operação para retirar barricadas na Rua Magalhães Luís, no bairro Guaxinbida. Segundo a corporação, houve confronto com criminosos durante a ação. Um carregador de pistola foi apreendido, mas ninguém foi preso.

Após o conflito, as equipes encontraram uma Jéssica Santos de Jesus, de 31 anos, baleada na perna. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), ainda em São Gonçalo. Nesta tarde, ela precisou passar por uma cirurgia.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).

Caso semelhante

É o segundo caso parecido que ocorre na cidade de São Gonçalo no período de 24h. Na manhã desta terça-feira (18), Taciana Lourenço Barcelos, de 35 anos, foi atingida por uma bala perdida enquanto trabalhava na região do Morro do Castro.

A vítima deu entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, também na Região Metropolitana, em estado grave. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o quadro da mulher permanece o mesmo nesta quarta-feira (19).

A investigação sobre o caso está sendo realizada pela 73ª DP (Neves). Segundo a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para identificar a origem do disparo que feriu a mulher.

PM baleado

Na manhã desta quarta-feira (19), o policial militar Patrick Polycarpo Sodré foi baleado ao ser alvo de uma tentativa de assalto, também em São Gonçalo.

O agente foi socorrido e levado para o Heat. Ele foi atingido por um tiro na cabeça e está sem audição, mas lúcido. Seu quadro é considerado estável.