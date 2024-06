Homem passou por uma brecha nas grades - Reprodução

Homem passou por uma brecha nas gradesReprodução

Publicado 19/06/2024 18:21

Rio - Um homem 'se espremeu' para conseguir passar pelas grades do portão de um prédio e furtar uma peça de alumínio na madrugada desta terça-feira (18). O caso aconteceu na Rua Visconde de Itamarati, no bairro Maracanã, Zona Norte do Rio, e foi flagrado pela câmera de segurança do local.

Segundo relatos, alguns minutos antes de realizar o furto, o suspeito passou pela calçada da rua, averiguando se havia alguém no local. Minutos depois, ele retornou e, fazendo a manobra, conseguiu passar por baixo das grades e entrar no edifício. Tudo aconteceu por volta das 3h22.

Homem faz manobra para passar por grade de portão e furtar prédio na Zona Norte



Crédito: Arquivo Pessoal#ODia pic.twitter.com/XHFM4Iu6zx — Jornal O Dia (@jornalodia) June 19, 2024

O caso aconteceu na saída dos fundos do imóvel. Na ação, o suspeito levou uma peça de alumínio. Segundo relatos, não há policiamento na região.

"Ele levou a porta de alumínio, onde fica o medidor de água. Ele invadiu por uma brechinha no portão. Os outros prédios aqui do lado, todos vêm sofrendo com esses furtos. Todo dia é uma história diferente", contou um morador que preferiu não se identificar.

A Polícia Militar foi questionada sobre o patrulhamento, mas apenas retornou informando que não foi acionada para o caso. O crime também não foi registrado na delegacia da região.