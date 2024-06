Na gravação, eles desçeram da caçamba de um carro, carregando réplicas de fuzil - Reprodução / Redes Sociais

Rio - A gravação de um clipe simulando um assalto a banco em Búzios, na Região dos Lagos, terminou com os oito integrantes do grupo sendo levados à delegacia. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (18), na avenida José Bento Ribeiro Dantas, no Centro da cidade.

Registros que circulam nas redes sociais mostram os homens, com réplicas de fuzil, descendo da caçamba de um carro e entrando na agência bancária. Logo depois, eles encenam um assalto a outro veículo, e saem andando com ele.

Segundo a PM, agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados para uma ocorrência em que oito homens estariam armados na rua. No local, os policiais constataram que, além das réplicas de arma, o grupo estava com R$ 15 mil em notas sem valor. Segundo a corporação, eles afirmaram aos militares que estavam gravando um videoclipe. No entanto, os homens foram levados à 127ª DP (Armação dos Búzios) para prestar depoimento.

A gravação era da música "Menor Visionário", lançada em março pela gravadora BBR, do influencer e empresário João Victor Berbert. Enquanto estavam na porta da delegacia, ele e outros integrantes do grupo publicaram fotos com a legenda "deu ruim".

Em pronunciamento no Instagram, Berbert afirmou que eles tinham autorização da Guarda Civil Municipal (GCM) para gravar o videoclipe e, posteriormente, publicou um vídeo do grupo, antes do ocorrido, explicando a encenação para um oficial. Procurada pela reportagem para abordar os questionamentos do empresário, a GCM ainda não retornou. O espaço segue aberto.

Em nota, a Polícia Civil informou que, chegando na unidade, o grupo explicou que se tratava de uma gravação, e, após isso, "os envolvidos foram ouvidos e liberados".