Agentes da Core atuam nas regiões do Grajaú e Lins, na Zona NorteReginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 19/06/2024 08:15

Rio - Uma operação mira, nesta quarta-feira (19), uma organização criminosa responsável pela distribuição de drogas em diversas regiões do país. Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) atuam nas áreas do Grajaú e Lins de Vasconcelos, na Zona Norte, para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A ação acontece em outros estados e é coordenada pela Polícia Civil do Paraná.

De acordo com relatos nas redes sociais, por volta das 7h, houve confronto no Morro do Andaraí. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões no local. Além do Rio e Paraná, agentes coordenados pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil paranaense, também cumprem mandados em endereços de Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo.