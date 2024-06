Novo autódromo será construído em Guaratiba, na Zona Oeste - Reprodução

Publicado 19/06/2024 10:39 | Atualizado 19/06/2024 12:55

Rio - Após 12 anos sem uma pista para competições de automobilismo, a cidade do Rio terá um novo autódromo no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste. Aprovado em segunda discussão durante a sessão ordinária desta quinta-feira (18), o Projeto de Lei Complementar 162/2024 estabelece um trecho situado próximo à estação de BRT Mato Alto, entre a Avenida Dom João VI e a Estrada da Matriz, como local de construção. A proposta recebeu 64 emendas e segue para redação final antes de ir para sanção do prefeito Eduardo Paes. Ao todo, foram 35 votos favoráveis, cinco abstenções e um contrário.Na tribuna, os parlamentares ressaltaram os impactos positivos que esse equipamento vai levar para a região. "A cidade do Rio precisa cumprir o compromisso assumido nas Olimpíadas e ter o seu autódromo. É um equipamento que movimenta a economia, traz empregos e também proteção ambiental para Guaratiba", reforçou o presidente Carlo Caiado (PSD).Líder do governo, o vereador Átila Nunes (PSD) sublinhou a relação do município com o esporte. "Esse autódromo vai gerar um impacto positivo na região, vai gerar renda para a população e novos empregos. O Rio já foi uma referência em automobilismo especificamente, a Fórmula 1 era realizada aqui. Agora, a gente finalmente vai viabilizar o resgate do automobilismo na cidade. Isso é um passo fundamental para a cidade voltar a ter esse calendário, que é muito importante não só em impactos turísticos, mas também para os amantes do esporte que voltarão a ter um espaço voltado para esta finalidade."De autoria do Poder Executivo, a proposta ainda determina diversas intervenções na região para abrigar o projeto, como a criação de novas estações de BRT e incentivo a atividades culturais e shows quando não estiverem acontecendo corridas. Emendas incluídas pela Câmara estabaleceram ainda outras contrapartidas, como a destinação de parte dos recursos arrecadados para investimentos em melhorias no trânsito nos chamados bairros receptores, e a destinação de dois lotes na área do futuro autódromo para a construção de uma escola e de uma área de esporte e lazer públicas.Para o vereador Zico (PSD), a construção também vai levar benefícios para os bairros próximos. "Nós, na Zona Oeste raiz, ficamos sofrendo sem investimento, e agora com o autódromo vai ser possível melhorar muito aquela região. A obra vai dar dignidade para o povo de Guaratiba, gerando emprego, levando segurança e trazendo turistas", celebrou o parlamentar.Já Marcelo Arar (Agir) ressaltou os atributos positivos do bairro, que passará a ser muito mais conhecido após a construção do autódromo. "A maior vocação do Rio de Janeiro é o turismo e é importante a cidade ter um equipamento como este. Acho que ele vai ajudar a mostrar também a alguns cariocas que não conhecem aquela região e pessoas de todos os cantos do Brasil a beleza daquele lugar", acredita o parlamentar.O texto do projeto prevê a implantação, aplicação e utilização de tecnologias de sustentabilidade, com adoção de padrões construtivos, sistemas operacionais, e conscientização e educação do público visitante e usuários sobre conceitos de sustentabilidade ambiental. O projeto do Complexo ainda contempla a eficiência energética como um todo, prevendo a instalação de painéis de energia fotovoltaica e iluminação a led, além de economizar recursos naturais por meio de sistemas de reúso de águas servidas e captação de água de chuvas.