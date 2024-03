Área entre a Avenida Dom João VI e a Estrada da Matriz é a prevista para o projeto - Google Maps / Reprodução

Publicado 22/03/2024 11:55

Rio – Mais de 10 anos após a desativação do autódromo Nelson Piquet, que deu lugar ao Parque Olímpico em 2012, a cidade do Rio de Janeiro pode voltar a ter um local para receber corridas. Um projeto de lei publicado nesta sexta-feira (22), no Diário Oficial da Câmara do Rio, prevê a construção de um "autódromo parque" em Guaratiba, na Zona Oeste.

O projeto estabelece o trecho do Rio Piraquê, situado entre a Avenida Dom João VI e a Estrada da Matriz, como local de construção e propõe diversas intervenções na região para abrigar o projeto, como a criação de novas estações de BRT e incentivo a atividades culturais e shows quando não estiverem acontecendo corridas.

A alternativa em Guaratiba já havia sido mencionada por Paes após a recusa de construção de um autódromo na Floresta do Camboatá , em Deodoro, também na Zona Oeste, em 2021.

O presidente da Câmara e da Frente Parlamentar em defesa no novo autódromo, Carlo Caiado, falou sobre o projeto: "O automobilismo atrai turistas, gera emprego e movimenta toda uma cadeia produtiva. E essa é uma região que precisa de investimentos. Vamos debater com responsabilidade, mas entendendo a importância desse autódromo para o Rio", afirma.