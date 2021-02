Prefeitura do Rio desiste de autódromo e garante a preservação de até 200 mil árvores, num terreno de Mata Atlântica de baixada Divulgação

Publicado 01/02/2021 08:11 | Atualizado 01/02/2021 10:02

Rio - A Prefeitura do Rio encaminhou ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea), na última sexta-feira (29), ofício que pede o arquivamento do processo, do qual é titular, de licenciamento da construção do Autódromo Internacional do Rio, na Floresta do Camboatá, na Zona Oeste da capital. A medida garante a preservação de até 200 mil árvores, num terreno de Mata Atlântica de baixada, uma floresta considerada rara, abrigando espécies em extinção.