O caminhão tinha uma carga de copos de vidro avaliada em R$ 300 mil - Divulgação

Publicado 19/06/2024 07:14 | Atualizado 19/06/2024 08:48

Rio - Um caminhão roubado com carga de copos de vidro avaliada em R$ 300 mil foi recuperado pela Polícia Militar na Rua Humboldt, no bairro de Bonsucesso, Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (19). O local fica próximo a saída 7 da Linha Amarela, região onde duas pessoas foram mortas durante um confronto na terça-feira (18).

De acordo com a corporação, agentes do 22° BPM (Maré) foram acionados para uma ocorrência de roubo de cargas. No local, os militares realizavam um patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para uma motocicleta e um veículo não identificado, que estavam escoltando uma carreta nas proximidades da comunidade de Manguinhos. Em seguida, as equipes tentaram abordar os suspeitos, que fugiram para o interior da localidade.Na ação, os PMs constataram que o motorista havia sido abordado pelos criminosos quando trafegava pela região. O condutor não ficou ferido. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).