Monalliza Escafura, 29, filha do bicheiro Piruinha, foi denunciada pelo MPRJ e estava foragidaDivulgação

Publicado 19/06/2024 10:41

Rio - Uma operação da Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (19), a filha do bicheiro José Caruzzo Escafura, o Piruinha, 94. Monalliza Neves Escafura, de 29 anos, denunciada pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) por várias extorsões e integrar organização criminosa , foi localizada no Morro do Vidigal, Zona Sul. Contra a mulher, que era considerada foragida, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Na casa onde Monalliza foi encontrada, os agentes ainda apreenderam celulares e tablets. Os mandados judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital. A mulher também responde pelo crime de extorsão. Ela e o pai, além de um policial militar, foram denunciados por envolvimento na morte de Natalino José do Nascimento Espínola, neto de Natal da Portela, patrono da escola de samba de Oswaldo Cruz, por conta de uma dívida que tinha com contraventores da cidade. O crime aconteceu em julho de 2021.

Segundo as investigações, a família de Piruinha teria sofrido prejuízos milionários com um empreendimento de Natalino José, conhecido como Neto, em uma construtora. Atual "gestora" dos negócios dos Escafura, Monalliza passou a buscar, sem sucesso, o ressarcimento dos prejuízos. A mando de pai e filha, o segurança particular deles e PM Jeckson Lima Pereira teria executado Neto, que era dono de uma loja de carros, na Estrada Intendente Magalhães, na Vila Valqueire, Zona Oeste. A vítima era alvo de 14 processos na Justiça.

De acordo com a Polícia Federal, a ação desta quarta-feira é resultado de um trabalho de inteligência do Setor de Planejamento Operacional (SPO), do Grupo de Investigações Sensíveis (GISE), da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da instituição no Rio de Janeiro. Monalliza foi levada para a Superintendência Regional da Polícia Federal, na Praça Mauá, na Zona Portuária. Após os procedimentos, ela será encaminhada ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

Quem é Piruinha?



Piruinha exerce há décadas o domínio do jogo do bicho que é explorado em diversas regiões da cidade, em especial nos bairros de Madureira, Abolição, Cascadura, Maria da Graça, Piedade e Inhaúma, Zona Norte. Além disso, ele recebe outras áreas por exploração de jogos de azar para outros contraventores, dentre elas as divisas com os bairros de Cascadura, Piedade, Pilares, Abolição, Quintino, Campinho e Praça Seca. Paralelamente ao jogo, explorava outras atividades, como motéis em bairros da Zona Oeste. O bicheiro também foi investigado por uma suposta ligação com uma quadrilha de abortos clandestinos.