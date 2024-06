Patrick Polycarpo Sodre foi baleado na cabeça - Reprodução

Publicado 19/06/2024 11:18 | Atualizado 19/06/2024 13:11

Rio - Um policial militar foi baleado, na manhã desta quarta-feira (19), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, durante uma tentativa de assalto.



O agente, identificado como Patrick Polycarpo Sodré, foi atingido por um tiro na cabeça e está sem audição, porém lúcido.

Patrick foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, também em São Gonçalo. De acordo com a direção da unidade, ele tem quadro de saúde estável.



De acordo com a PM, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi ao Heat, onde o agente deu entrada com um ferimento.



A ocorrência está em andamento na 74ª DP (Alcântara).