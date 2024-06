Manifestantes estiveram em frente à sede do Departamento de Gestão Hospitalar - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 17/06/2024 17:02 | Atualizado 17/06/2024 18:03

Rio - Servidores da rede federal realizaram, nesta segunda-feira (17), um protesto contra a divisão das unidades de saúde à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ao Grupo Hospitalar Conceição, ao Governo do Estado e à Prefeitura do Rio, o que classificam como fatiamento e privatização. O grupo se reuniu no Hospital dos Servidores do Estado e caminhou até a sede do Departamento de Gestão Hospitalar, no Centro do município.

Durante o ato, os profissionais de saúde levaram cartazes com a frase "estamos em greve", além de um caixão para simbolizar o "enterro da municipalização da rede", já que as unidade passariam a ser administradas por diferentes gestores.

De acordo com Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Sindsprev-RJ), representantes marcaram uma reunião com Tereza Navarro, diretora do DGH, após a manifestação.

Há um mês, profissionais da rede feral entraram em greve por tempo indeterminado, com a suspensão de atendimentos não emergenciais e cirurgias eletivas. A paralisação ocorre nos hospitais de Bonsucesso e Andaraí, na Zona Norte, da Lagoa e Ipanema, na Zona Sul, Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, e dos Servidores do Estado, na Saúde, no Centro.

Os servidores reivindicam ainda orçamento que dê condições aos hospitais de prestar atendimento à população e realização de concurso público para cobrir o déficit de pessoal, atualmente em torno de 60%, segundo o Sindsprev. A classe também pede bem prorrogação dos Contratos Temporários da União (CTUs) até a realização de concurso, transferência para a carreira da Ciência e Tecnologia, cumprimento do acordo de greve de 2023, pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo e do piso da enfermagem em valores integrais.

Em março, o Ministério da Saúde publicou com portaria que cria a coordenação-geral de governança hospitalar . Na prática, a deliberação faz com que a direção de cada um dos seis hospitais federais do Rio perca a autonomia da gestão, que ficará centralizado nas mãos do DGH.

Procurada, Prefeitura do Rio afirmou que não há nenhum plano de fatiamento ou privatização dos hospitais federais. "Isso não existe e nunca foi discutido", comunicou.

Até o momento, o Ministério da Saúde não se pronunciou. O espaço segue aberto para qualquer manifestação.