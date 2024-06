Vítima foi levada para o Hospital Municipal Moacyr do Carmo, mas não resistiu - Divulgação

Publicado 17/06/2024 18:01

Duque de Caxias - Um policial militar morreu na tarde desta segunda-feira (17), após ser baleado durante uma tentativa de assalto na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a corporação, o 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionado para atender a ocorrência no bairro Jardim Gramacho. No local, eles encontraram o sargento Renato Lopes de Almeida ferido na cabeça.

Ele foi socorrido para Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, mas não resistiu. Não há informações sobre prisões. Em nota, a unidade informou que a vítima deu entrada no local às 15h45 desta segunda-feira, atingido por arma de fogo.

"A direção do hospital informa ainda que o mesmo chegou a unidade já em parada cardiorrespiratória e que, mesmo com a realização de todos os procedimentos, o mesmo não resistiu e foi a óbito. O corpo está sendo encaminhado ao IML", informa.

