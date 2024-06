Juliana Lira de Souza Silva, de 44 anos, era pré-candidata a vereadora em Nova Iguaçu - Reprodução / Redes sociais

Juliana Lira de Souza Silva, de 44 anos, era pré-candidata a vereadora em Nova IguaçuReprodução / Redes sociais

Publicado 17/06/2024 20:50

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) cogita a hipótese de crime político na morte da pré-candidata a vereadora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Juliana de Lira Souza, conhecida como Nega Ju, de 44 anos, e do seu filho, Alexander de Souza Gomes, 27. O ataque a tiros aconteceu na noite deste sábado (15), na Rua Alexandrina, no bairro Carmari.

"As investigações estão caminhando. Até o momento, não podemos descartar nenhuma hipótese.

Assim que tivermos informações que possam ser divulgadas sem atrapalhar as investigações, divulgaremos à imprensa", explicou o delegado Mauro Cesar, titular da DHBF.

Segundo registro da Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) acionados para uma ocorrência de homicídio e encontraram as vítimas com marcas de tiros. O quartel de Nova Iguaçu do Corpo de Bombeiros também esteve no local e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Ainda não há informações sobre os autores e a motivação do crime.